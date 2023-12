Aberto da Austrália confirma presenças de Nadal, Osaka e Kerber para 2024

O Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporadas do tênis, será marcado por grandes retornos em sua edição de 2024. A organização do evento, com início marcado para 14 de janeiro, confirmou as presenças de Rafael Nadal, Naomi Osaka e Angelique Kerber, três nomes campeões do Major australiano. Vencedor em 2009 e 2022, Nadal está sem competir justamente desde a última edição do torneio, realizada em janeiro de 2023, quando era o segundo colocado do ranking mundial.

O espanhol ex-número 1 do mundo passou quase um ano afastado depois de passar por uma cirurgia no quadril esquerdo, mas, nesta semana, confirmou que retornará ao circuito, no Torneio de Brisbane, o primeiro ATP 250 da temporada 2024. Embora ocupe, no momento, o posto de número 663 do mundo, Nadal usará um ranking protegido de número 9 para competir em Melbourne. O pedido de ranking protegido é garantido ao jogador que permaneça lesionado por um período mínimo de seis meses e se baseia na classificação média do tenista durante os três primeiros meses de sua lesão.

"Espero voltar a sentir as emoções, a empolgação, os medos e as dúvidas. Espero não esperar nada de mim.", disse o ex-número 1 do mundo, em vídeo publicado em suas redes sociais na segunda-feira, sobre a expectativa para o retorno. "Espero ter a capacidade de não exigir de mim o que tenho me exigido durante toda a minha carreira. Estou em um momento diferente, uma situação e um terreno inexplorados. Durante minha carreira, sempre me exigi o máximo e espero ser capaz de não fazer isso agora", completou.

Nas últimas semanas, Nadal publicou diversos vídeos dos seus treinamentos em quadra, mostrando que o retorno estava próximo. O espanhol era o número dois do mundo quando se afastou do circuito, em janeiro. Agora é o 663º do ranking.

Aos 37 anos, ele viu Novak Djokovic recuperar o domínio no circuito no período em que esteve fora. O sérvio superou o recorde de 22 títulos de Grand Slam, que pertencia ao espanhol, e agora exibe 24 troféus de Major.

Naomi Osaka, campeã do Aberto da Austrália em 2019 e 2021, também estará em quadra em Melbourne, após não disputar nenhuma partida do circuito da WTA em 2023. Ela anunciou que estava grávida em janeiro e deu à luz a filha Shai em julho. O mais próximo que chegou das competições em 2023 foi como espectadora do US Upen, na quadra do Estádio Arthur Ashe, onde Coco Gauff se tornar campeã. A última vez que Osaka competiu foi em setembro de 2022, quando desistiu do Aberto de Tóquio por causa de dores abdominais. O retorno da japonesa também será em Brisbane.

Assim como Osaka, Angelique Kerber tornou-se mãe neste ano, em fevereiro, quando nasceu a pequena Liana. Campeã do Aberto da Austrália em 2016, a alemã falou recentemente sobre o retorno. "Já posso sentir a expectativa de estar de volta à quadra na Austrália em breve. Sei que voltar será provavelmente o maior desafio da minha carreira, mas isso me estimula", disse.

O Major australiano também tem a presença confirmada de dois representantes do Brasil na chave principal. Entre as mulheres, a competição terá a participação de Beatriz Haddad Maia, tenista número 11 do mundo. O representante masculino será Thiago Wild, número 79 do mundo. Thiago Monteiro e Laura Pigossi devem entrar na fase qualificatória.