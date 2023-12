Partiu a primeira barca

Após definir a permanência na Série A, o Vasco já começou a fazer mudanças na administração do futebol para não passar o mesmo sufoco no ano que vem. A primeira medida foi a demissão diretor esportivo da SAF, Paulo Bracks, decidida em conjunto pela 777 Partners em conjunto com o CEO da SAF, Lúcio Barbosa, e Pedro, presidente eleito do clube. A decisão não agradou o diretor-técnico Abel Braga, que pediu para sair.

"Hoje, no Brasil, tem muito executivo bom. Mas ninguém teve esse trabalho como o Paulo. Ele teve que montar um novo time em seis meses, com uma nova comissão. Como é o cara é demitido assim? Ninguém trabalhou melhor do que ele, foi uma injustiça. É lógico que com ele sendo demitido, também estou me retirando", disse Abel ao ge.

A saída de Abel já era esperada para o fim do mês, mas a demissão de Paulo Bracks apenas antecipou o que já estava previsto. O destino mais provável do diretor-técnico é o Internacional, mas apenas o candidato Roberto Mello ganhar a eleição para presidente do clube. Lúcio Barbosa, CEO da SAF, explicou a mudança.

"Identificamos que era preciso mudar o perfil. Por isso, conversamos com o Paulo Bracks, a quem agradeço muito. Tivemos uma relação muito boa. Mas entendemos que precisávamos mudar o perfil. Então, hoje comunicamos que o Paulo não faz mais parte da diretoria do Vasco da Gama", afirmou o CEO, em entrevista coletiva.

O favorito da diretoria para substituir Paulo Bracks é Alexandre Mattos, ex-Palmeiras e atualmente no Athletico-PR. Os contatos entre as partes foram iniciados há duas semanas, antes mesmo do fim do Brasileirão.