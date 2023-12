Textor rebate Leila Pereira

John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, rebateu as críticas de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que chamou o americano de "desequilibrado" por alegar favorecimento ao Verdão na disputa pelo título brasileiro. O empresário respondeu, por meio de publicação em seu site oficial, que o Alviverde é um dos clubes que mais vezes foi beneficiado pela arbitragem e que o conceito de equilíbrio da mandatária é "tendencioso".

"Sobre o tema 'equilíbrio', é preciso observar que a sua equipe vive num mundo onde 11 x 10 representa 'equilíbrio'. Seu time, o Palmeiras, se beneficiou da vantagem "11×10" 11 vezes durante a temporada de 2023, ano em que os times da Série A receberam esse benefício três vezes, em média", pontuou Textor.

"É sabido que outros clubes pensam da mesma forma, já que há muito se considerava que o Palmeiras se beneficiava da compaixão tendenciosa da proteção do árbitro", complementou.