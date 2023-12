Samuel Xavier está pronto para surpreender

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Fluminense, Samuel Xavier viverá uma situação inédita na sua carreira no Mundial de Clubes. Questionado sobre o Manchester City, possível adversário na final, o lateral-direito admitiu o favoritismo do time comandado Guardiola, mas lembrou que clubes brasileiros já conquistaram a competição em outros momentos, mesmo como azarões.

"É um dos melhores times do mundo. É muito bem treinado pelo Pep (Guardiola), um dos melhores técnicos do mundo. Seus jogadores vêm atuando juntos há um bom tempo, se entendem bem, têm um estilo único de jogo. Sabemos que são favoritos ao título, mas vimos vários outros clubes brasileiros ganhando o título mundial sem serem favoritos. Iremos para a Arábia Saudita em busca do título", disse em entrevista ao site da Fifa.

Antes de uma eventual decisão contra o Manchester City, o Fluminense terá sua estreia no próximo dia 18, na semifinal, contra um rival que ainda será definido. Samuel Xavier pregou respeito ao primeiro adversário para, então, pensar na final.

"Vamos enfrentar grandes equipes. Acho que todas as equipes que estão participando têm o que é preciso para ser campeã. O mesmo vale para nós. Estamos trabalhando duro para isso e lutaremos para ganhar o título. Sabemos que teremos dois jogos muito difíceis. Precisaremos estar totalmente concentrados, prestar muita atenção na tática dos nossos adversários. Ainda não sabemos contra quem jogaremos nas semifinais, mas assim que soubermos, vamos estudá-los para valer, para conseguirmos nos classificar e buscar o título", opinou.