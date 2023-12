Em outro campo

Ídolo do Fluminense, Germán Cano tem encontrado no golfe uma maneira de aliviar toda pressão que vive dentro dos gramados. Apaixonado pelo esporte, ele foi homenageado com a Taça Germán Cano, torneio de encerramento da temporada promovido pela Federação de Golfe do Rio de Janeiro, na sexta-feira, no Itanhangá Golf Club. Por lá, o argentino falou sobre como é sua relação com a modalidade.

"O golfe me ajuda a ter muita confiança e concentração. Depois, levo tudo para o campo e faço uma comparação. É um jogo de muita precisão e, sobretudo, mental, assim como o futebol", disse Cano, que revelou como o golfe o tem ajudado no futebol.

"Depois que comecei a jogar golfe, minha concentração mudou muito. Fico bem mais relaxado. Costumo dizer que o golfe mudou minha vida. Antes, eu era muito ansioso e aqui encontrei essa tranquilidade para poder fazer o melhor dentro de campo", completou.

Cano contou que começou a praticar golfe há alguns anos, na Colômbia, por indicação de um amigo. Hoje, ele tem o esporte como um de seus hobbies favoritos.

"Sempre que Fernando (Diniz) nos dá folga, venho aqui para poder tirar um pouco da pressão do futebol. Aqui eu fico em paz e consigo relaxar", declarou.