Luciano Castán troca o Cruzeiro, melhor defesa do Brasileirão, para ajudar Sport na Série B

O Sport está levando a sério a reformulação para 2024, ano no qual promete voltar a brigar pelo título pernambucano e não quer deixar escapar a chance de subir à elite nacional. Nesta segunda-feira o clube anunciou seu primeiro reforço de peso: o zagueiro Luciano Castán.

Depois de ajudar o Cruzeiro na permanência da elite com a defesa menos vazada do Brasileirão, com somente 32 gols sofridos, ao lado do rival Atlético-MG, a permanência de Castán no Cruzeiro era dada como certa. Mas o defensor resolveu aceitar o projeto ambicioso da reformulada diretoria do Sport.

"O zagueiro Luciano Castán é a nova contratação do Sport para a próxima temporada, comunica oficialmente o comitê gestor de futebol do clube. O experiente defensor, que estava no Cruzeiro, firmou vínculo em definitivo até novembro de 2024", anunciou o Sport.

"Na última temporada, Luciano Castán disputou 50 partidas, das quais 40 foram pelo Cruzeiro, onde 36 valeram pela Série A do Brasileiro. No currículo, o zagueiro ainda acumula passagens por equipes como Guarani, Coritiba e Ponte Preta, dentre outros."

Depois de dispensar boa parte do grupo que deixou o acesso na Série B escapar nas últimas rodadas, o Sport ainda trocou técnico, executivos de futebol e resolveu recomeçar do zero. Luciano Castán é o segundo reforço confirmado para 2024. Antes, o lateral-direito Lucas Ramon já havia sido anunciado.