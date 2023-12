Cano e Diniz estão entre os MELHORES do mundo

Campeões da Libertadores pelo Fluminense, Germán Cano e Fernando Diniz são finalistas dos melhores do mundo da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, sigla em inglês). O atacante argentino é o único que atua na América do Sul a estar na lista dos 25 melhores jogadores de 2023. Ele concorre com Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Vini Jr, De Bruyne, Haaland e Bellingham, além de outros.

Já Diniz é um dos 15 candidatos ao prêmio de melhor técnico de clube e concorre com Pep Guardiola, Carlo Ancelotti. Outro conhecido do futebol brasileiro é o português Luis Castro, que deixou o Botafogo após grande campanha no primeiro turno do Brasileirão e está no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Além dos dois representantes do Fluminense, os clubes brasileiros estão representados por Endrick, do Palmeiras, e Vitor Roque, do Athletico-PR. Os dois concorrem ao prêmio de melhor jogador jovem de 2023.

E entre outros jogadores brasileiros, Ederson (Manchester City) e Allison (Liverpool) concorrem a melhor goleiro do ano, enquanto Sávio (Girona) disputa o prêmio de melhor jovem. Entre os árbitros, Wilton Pereira Sampaio também concorre à premiação.

Segundo o site da IFFHS, o júri é composto por jornalistas esportivos e especialistas em futebol espalhados por mais de 120 países do mundo. O resultado será anunciado pela entidade no dia 1º de janeiro de 2024.