Valor além da multa por De La Cruz

O Flamengo está cada vez mais próximo de anunciar a contratação de Nicolás de La Cruz. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o Rubro-Negro sacramentou a negociação por cerca de 18 milhões de dólares (R$ 89,21 milhões) pelo jogador do River Plate.

O valor é maior que a multa rescisória do uruguaio, avaliada em 16 milhões de dólares (cerca de 79,30 milhões). De acordo com Nicola, o Flamengo terá que desembolsar uma comissão pela operação e também depositar 15% do valor total do negócio para o jogador, algo obrigatório em uma transferência envolvendo atletas no futebol argentino.