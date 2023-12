NFL escolhe estádio do Corinthians para receber jogo em 2024

A National Football League (NFL) anunciou nesta quarta-feira que o Brasil e a Neo Química Arena irão receber partida de futebol americano na próxima temporada regular. A informação já havia sendo antecipada nas últimas semanas, com grande expectativa pelos fãs do esporte. O País venceu a concorrência com Espanha para sediar uma partida já em setembro do próximo ano - o país europeu não foi descartado dos planos da liga para 2025 em diante. As franquias que virão para o Brasil ainda não estão definidas, mas o Miami Dolphins é um dos principais interessados. É a primeira vez que um país do hemisfério sul recebe uma partida da liga e o anúncio teve a presença, em videochamada, de jornalistas brasileiros selecionados.

Membros da NFL fizeram visitas ao Allianz Parque, Morumbi e Neo Química Arena ao longo de 2023, para entender se os estádios de futebol se encaixam nas necessidades da liga para sediar o evento. O Rio também se apresentou como uma eventual sede, mas perdeu força na disputa com São Paulo. A proximidade do estádio com a estação de metrô Corinthians-Itaquera, além da infraestrutura do local, fizeram com que a liga escolhesse o local como sede. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, esteve presente em Dallas, Texas, para o anúncio oficial.

"Tenho certeza que a NFL acertou por escolher a cidade de São Paulo. Somos o terceiro maior país em fãs do futebol americano e temos 38 milhões de fãs. Após esse jogo, devemos passar o México e se tornar a segunda nação com o maior número de fãs de futebol americano", disse Nunes, em entrevista coletiva durante o anúncio. "Temos um público que irá lotar o estádio para se tornar um grande sucesso." Há dois anos a NFL já estudava e cogitava São Paulo para receber a partida e a prefeitura garantiu os investimentos necessários para trazer a partida da liga para o País.

A liga tem explorado mercados alternativos nos últimos anos, além dos Estados Unidos. México e países europeus, como Inglaterra e Alemanha, receberam partidas oficiais nos últimos anos. Em outubro de 2023, foram realizados jogos em Londres. Em novembro, houve duelos em Frankfurt. O Brasil entra na rota de interesse da NFL, em definitivo, a partir da próxima temporada. A Neo Química Arena terá de passar por adaptações estruturais necessárias para a realização da partida.

O Brasil já era alvo de ações da NFL nos últimos anos. A temporada de 2022 foi um marco para a liga da bola oval. Além do crescimento em números de audiência, com mais de 35 milhões de pessoas tendo contato com a NFL, foi a primeira vez que o esporte teve um evento oficial organizado no Brasil para que os fãs acompanhassem o Super Bowl, que é a final da temporada. O NFL in Brasa recebeu cerca de sete mil pessoas. A segunda edição já foi confirmada para 2024, no Super Bowl 58, e a meta é dobrar o número de visitantes.

"Levar a NFL para novos continentes, países e cidades ao redor do mundo é um elemento importante do nosso plano para seguir crescendo o esporte globalmente", disse Roger Goodell, Comissário da NFL. "O Brasil se estabeleceu como um mercado-chave para a NFL, e estamos animados para jogar no país pela primeira vez."

Nesta semana, o goleiro Cássio, do Corinthians, esteve presente no Hard Rock Stadium, na partida entre Miami Dolphins e Tennessee Titans. A franquia da Flórida detém os direitos comerciais do mercado brasileiro - International Home Marketing Areas (IHMA) -, em divisão feita quando a liga começou seu projeto de expansão internacional. A data da partida não está definida, mas levará em consideração a pausa do Campeonato Brasileiro para a Data Fifa.

A ideia da NFL é permanecer no Brasil a longo prazo. A liga já faz investimentos e eventos frequentes no País, com o flag football e outras ativações. No anúncio, foi garantido que a ideia é continuar no Brasil, assim como foi feito na Alemanha, Inglaterra e México ao longo dos anos. A expectativa da liga é que, assim como os Dolphins, outras franquias queiram garantir os direitos da liga no País.

POR QUE A NFL ESCOLHEU O BRASIL E A NEO QUÍMICA ARENA?

A escolha do Brasil e de São Paulo, ao invés do Rio e outros países, se deve à infraestrutura da cidade. Peter O'Reilly, vice-presidente executivo da liga, reforçou a parceria com a prefeitura e o Corinthians para realizar a partida. A Neo Química Arena ganhou a concorrência com Allianz Parque e Morumbi principalmente pela infraestrutura no local e por garantir que todas as reformas e alterações, próprias para a partida de futebol americano, seriam possíveis.

"O estádio servirá como um ótimo lugar de operações e temos um grande parceiro, no Corinthians, que nos ajudará a realizar a partida da melhor forma possível", disse O'Reilly. Foi reforçado que a experiência do Corinthians já ter recebido partidas da Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Copa América foi um diferencial para a definição da Neo Química Arena.

Valores dos ingressos e data da partida ainda não foram definidos. A NFL garante que haverá uma série de eventos de fãs no País ao longo dos próximos meses, até a partida, e nos anos a seguir. Já o prefeito garante que a infraestrutura de mobilidade urbana, principalmente na região de Itaquera, está pronta para receber a partida. "Vamos ampliar a oferta de trens, metrôs e ônibus até a partida. (A mobilidade urbana) Não é uma preocupação para nós, muito por causa dos investimentos que foram feitos ao longo dos últimos anos."