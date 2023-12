Ganso alerta para os erros

Apesar da vitória incontestável sobre o Al Ahly, o discurso no Fluminense é de que há muito a melhorar para a final. Contra os egípcios, o Tricolor correu riscos ao ceder muitas chances de gol desde o início do jogo, mas sabe que na final não pode repetir os erros, principalmente se confirmado o embate com o Manchester City.

"Precisamos aprender com os erros, porque cedemos muitas chances ao Al Ahly. Então, a gente tem que se preparar cada vez mais para a final", disse Ganso, na saída de campo.

O camisa 10 também revelou como foi a conversa entre o time e Fernando Diniz, que conseguiu mudar a postura do time após o intervalo.

"Ele falou pra gente ter mais tranquilidade e fazer o que a gente sabe, que é jogar, ter coragem pra jogar, ter alegria. Acho que foi isso que modificou", comentou.