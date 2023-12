Grêmio anuncia volta do volante Dodi, com passagens na base do clube e encostado no Santos

O Grêmio abriu o dia celebrando o empréstimo do meia Soteldo, vindo do Santos por um ano. Logo depois, o clube gaúcho revelou que comprou o volante Dodi em definitivo. O jogador de 27 anos começou a carreira na base gremista e "volta para casa" com contrato de três temporadas.

"O volante Dodi é mais uma novidade para a temporada 2024. O jogador de 27 anos chega do Santos, após experiência no Japão. Natural do Paraná e revelado pelo Criciúma, ele foi contratado até 2026 pelo Grêmio. Seja bem-vindo!", anunciou o clube, relembrando seu início.

"O paranaense começou sua trajetória nas equipes da base do Grêmio, fazendo boa parte da sua formação no clube e, agora, retorna para casa. Depois disso, finalizou o tempo de base no Criciúma, onde atuou na equipe principal até 2018. Em seguida, Dodi defendeu o Fluminense por três anos, tendo a conquista do Campeonato Carioca em 2020", listou o Grêmio.

"Logo depois, teve a primeira experiência no exterior ao se transferir para o Kashiwa Reysol, do Japão. Na atual temporada, voltou ao Brasil para jogar pelo time santista. Agora, aos 27 anos, defenderá as três cores mais uma vez."

O Santos também anunciou o acordo com os gaúchos e agradeceu ao volante. "O Santos Futebol Clube acertou a venda, em definitivo, do jogador Dodi ao Grêmio/RS, nesta sexta-feira. O Clube agradece os serviços prestados e deseja sorte ao atleta em seu novo desafio na carreira."