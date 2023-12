Perto do desfecho

A novela da renovação de Everton Ribeiro com o Flamengo terá seu capítulo final amanhã. De acordo o portal Goal, as partes estabeleceram este dia como prazo máximo para definição sobre a permanência ou não do veterano, que tem propostas de outros clubes brasileiros, mas dá prioridade ao Fla.

O que impede a extensão do vínculo, por ora, é o tempo de contrato. O Rubro-Negro propõe renovação por uma temporada, enquanto o jogador quer pelo menos dois anos. A questão financeira foi facilmente superada e os demais detalhes serão debatidos até amanhã.

Enquanto o martelo não é batido, clubes concorrentes observam atentamente cada movimento do meio-campista. Internacional e Cruzeiro são os principais candidatos e acenam com o tempo de contrato desejado por Everton Ribeiro. Por outro lado, ele quer ficar no Rio de Janeiro e só vai abrir conversas depois que definir se fica ou deixa o Fla.

O apoiador de 34 anos defende o Flamengo desde 2017 e se tornou um dos grandes ídolos da história recente do clube. No período, Everton Ribeiro acumulou títulos importantes como duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil. Foram 391 jogos disputados e 45 gols marcados desde sua chegada.