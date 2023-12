Savarino chegando

Em busca de reforços para 2024, o Botafogo encaminhou a contratação de atacante Jefferson Savarino, de 27 anos. O venezuelano, que fez parte do elenco do Atlético Mineiro nas temporadas de 2020 a 2022, atua no Real Salt Lake, dos Estados Unidos.

As partes estão otimistas em relação a um acordo. Savarino chegou a ser ventilado como possível reforço do Fortaleza. Porém, as negociações acabaram não avançando e o atacante seguiu nos Estados Unidos.

Segundo informação do jornalista Thiago Franklin, do Canal do TF, a proposta do Botafogo foi de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 12,4 milhões). O Alvinegro deseja a compra de 80% dos direitos do venezuelano, junto ao Real Salt Lake.

Adeus

O Botafogo acertou ontem as vendas do goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adryelson para o Lyon, da França, por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões, na cotação atual). A dupla não vai se reapresentar com o elenco em 7 de janeiro, dez dias antes da estreia no Campeonato Carioca.