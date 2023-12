Zé Gabriel e Praxedes ficam

O Vasco conseguiu renovar com dois volantes que foram titulares em boa parte da reta final do Brasileirão. Praxedes terá o contrato de empréstimo renovado junto ao Red Bull Bragantino, e Zé Gabriel acertou até dezembro de 2025.

A permanência dos dois jogadores é um pedido do técnico Ramón Díaz, que conta com eles para a próxima temporada. Os dois vão se apresentar junto ao elenco para a pré-temporada, no dia 6 de janeiro.

A situação de Praxedes era mais delicada, pois dependia de um acerto entre Vasco e RB Bragantino. De acordo com o site ge, o acordo inicial é por um novo empréstimo com opção de compra, mas a diretoria da SAF busca adquirir os direitos econômicos em definitivo já neste momento.

Em relação à renovação com Zé Gabriel, a negociação ficou em compasso de espera por alguns dias, mas foi finalizada e oficializada pelo Vasco ontem. O volante ganhou espaço com Ramón Díaz.