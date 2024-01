Última batalha de Gum?

Ontem foi aniversário do ídolo Germán Cano, que completou 36 anos de idade, mas quem deseja ganhar um presente do Fluminense é Gum. Sem contrato, após deixar o CRB, o experiente zagueiro, de 37 anos, curte as férias com familiares enquanto projeta os próximos passos. Com a possibilidade de aposentadoria, ele admitiu conversas por um jogo de despedida pelo Tricolor, principal clube de sua carreira, pelo qual foi bicampeão brasileiro (2010 e 2012).

"Já havia conversado lá atrás, já havia a possibilidade, e o Fluminense estava muito empenhado na Libertadores, no Mundial de Clubes, enfim... Tudo isso deixou para que se pudesse ser conversado mais para frente. Agora, vai ser conversada essa possibilidade e temos que esperar", disse.

Gum defendeu as cores do CRB nas últimas quatro temporadas e conquistou o carinho do clube de Maceió, que chegou a convidá-lo para uma função no departamento de futebol. Enquanto descansa, o jogador aguarda por ofertas para seguir nos gramados ou encarar novos desafios.

"Esperar até sobre uma decisão de carreira, se eu vou continuar jogando, se eu vou aceitar algum desafio novo, de outras oportunidades que começaram a aparecer também. Então é algo que a gente tem uma boa relação com o clube, pode acontecer, mas tem que ser esperado sobre a decisão de continuar jogando ou não."

A passagem de Gum pelo Fluminense aconteceu entre 2009, quando chegou da Ponte Preta, até 2018, quando não teve contrato renovado. Antes do CRB, o zagueiro passou pela Chapecoense.

Gum foi um dos grandes personagens do 'Time de Guerreiros' desde a fuga histórica do rebaixamento em 2009. Foram 414 jogos pelo clube, com 201 vitórias, 96 empates e 117 derrotas, e 29 gols marcados.

Apesar dos 37 anos de idade, Gum ainda avalia propostas para continuar atuando neste ano, mas a possibilidade de aposentadoria é real e pode ser confirmada em breve.