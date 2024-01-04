COPA São Paulo DE FUTEBOL JÚNIOR 2024: RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

02/01
17H00: CATANDUVA-SP 2 x 2 PORTUGUESA-RJ
17H00: CEARÁ-CE 1 x 0 RONDONIENSE-RO
19H15: ATHLETICO-PR 9 x 0 SPARTA-TO
19H15: LEMENSE-SP 0 x 2 GAMA-DF
19H15: FRANCANA-SP 2 x 0 RIO CLARO-SP
21H30: BOTAFOGO-RJ 1 x 0 TIRADENTES-PI
ONTEM
12H45: VOCEM-SP 1 x 2 CRB-AL
13H00: NACIONAL-SP 2 x 2 SÃO CAETANO-SP
13H00: ITAPIRENSE-SP 1 x 3 ITUANO-SP
13H00: GRÊMIO SÃO-CARLENSE-SP 0 x 0 LAGARTO-SE
13H00: TUPÃ-SP 0 x 2 GUARANI-SP
13H00: GRÊMIO-RS 6 x 0 SERRA BRANCA-PB
13H00: COMERCIAL RP-SP 1 x 3 NOVORIZONTINO-SP
13H00: TANABI-SP 0 x 0 PONTE PRETA-SP
13H00: SÃO BERNARDO-SP 1 x 0 PORTUGUESA-SP
15H00: FORTALEZA-CE 2 x 0 CASTANHAL-PA
15H00: XV DE JAÚ-SP 4 x 0 VELO CLUBE-SP
15H15: AVAÍ-SC 2 x 1 RETRÔ-PE
15H15: CRICIÚMA-SC 4 x 0 ATLÉTICO-CE
15H15: FLUMINENSE-RJ 3 x 0 SÃO RAIMUNDO-RR
15H15: ATLÉTICO-GO 2 x 1 OPERÁRIO-PR
15H15: CHAPECOENSE-SC 3 x 1 JACUIPENSE-BA
15H15: INTER BEBEDOURO-SP 3 x 4 FIGUEIRENSE-SC
15H15: VILA NOVA-GO 2 x 0 ATLÉTICO GLORIENSE-SE
15H15: JUVENTUDE-RS 4 x 0 CONQUISTA-BA
16H45: MIRASSOL-SP 1 x 0 SAMPAIO CORRÊA-MA
17H15: INTER-RS 6 x 0 SANTA CRUZ-SE
17H15: FERROVIÁRIA-SP 3 x 0 CARAJÁS-PA
19H00: ABC-RN 0 x 5 COIMBRA SPORTS-MG
19H30: SÃO PAULO-SP 5 x 1 PORTO VITÓRIA-ES
19H30: MARÍLIA-SP 0 x 3 BANGU-RJ
21H45: *CORINTHIANS-SP x JI PARANÁ-RO
HOJE
08H45: IBRACHINA-SP x CSA-AL
11H00: VITÓRIA-BA x SE DE PICOS-PI
11H00: ASTER BRASIL-SP x SANTO ANDRÉ-SP
13H00: COMERCIAL-SP x IVINHEMA-MS
13H00: GOIÁS-GO x MADUREIRA-RJ
13H00: GUARATINGUETÁ-SP x BRAGANTINO-SP
13H00: TAUBATÉ-SP x INTER LIMEIRA-SP
13H00: DESP. BRASIL-SP x CAPIVARIANO-SP
13H00: SFERA-SP x BOTAFOGO-SP
13H15: SPORT RECIFE-PE x CRUZEIRO-AL
15H15: CUIABÁ-MT x PATRIOTAS-PR
15H15: BAHIA-BA x JOINVILLE-SC
15H15: AMÉRICA-MG x CAPITAL-DF
15H15: UNIÃO SUZANO-SP x PORTUGUESA-SP
15H15: CRUZEIRO-MG x CAPITAL-TO
15H15: OESTE-SP x UNIÃO ABC-MS
15H15: SANTA CRUZ-PE x RIO BRANCO-AC
15H15: AMÉRICA-RN x FAST CLUBE-AM
17H15: SKA BRASIL-SP x FLORESTA-CE
17H30: UNIÃO MOGI-SP x NOVA MUTUM-MT
17H30: PALMEIRAS-SP x QUEIMADENSE-PB
17H30: ÁGUA SANTA-SP x NOVA VENECIA-ES
19H30: ATLÉTICO-MG x TIMON-MA
19H45: SANTOS-SP x CLUBE DO REMO-PA