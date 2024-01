Vai fazer a ponte aérea

Thiago Maia está cada mais perto de trocar o Flamengo pelo Corinthians. O volante entrou em acordo com o Timão por um contrato válido até 2027 e aguarda as tratativas entre o clube paulista e o Rubro-Negro para decidir seu futuro. As informações são do portal Lance.

O Corinthians precisa conversar com o Flamengo para saber qual será o modelo de negócio adotado. O Rubro-Negro deseja contar com Fausto Vera, e a inclusão do argentino na negociação não é descartada. Entretanto, o Alvinegro precisa resolver uma pendência de aproximadamente 4 milhões de dólares (R$ 19,68 milhões na cotação atual) para evoluir a transação.

Além disso, as partes conversam sobre a possibilidade de o lateral-direito Matheuzinho ser incluído na negociação. O Flamengo ainda não definiu pelo fato de o jogador estar recebendo boas propostas de transferência. O Bragantino, por exemplo, ofereceu 4 milhões de euros (R$ 21,5 milhões na cotação atual), mas o lateral prefere ficar ou ir para o exterior e travou a investida.

O Corinthians, por outro lado, tem como vantagem o desejo de Thiago Maia em atuar no clube. O volante enxerga com bons olhos um retorno ao futebol paulista, já que foi revelado pelo Santos em 2014 e chegou à seleção brasileira.

Thiago atua no Flamengo desde 2020, quando foi emprestado pelo Lille, da França, e depois comprado em definitivo por 4 milhões de euros (cerca de R$ 25,5 milhões na cotação da época) em 2022. O volante, entretanto, não viveu uma boa temporada em 2023 tem sido alvo de críticas da torcida. Ao todo, ele fez 3 gols em 64 partidas pelo Rubro-Negro no ano passado.