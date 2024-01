Vascão vai pegar Rojas

O zagueiro Robert Rojas, do River Plate, está perto de ser confirmado como segundo reforço do Vasco para 2024. Aos 27 anos, o paraguaio deve ser emprestado ao Cruzmaltino até dezembro, com obrigação de compra se foram cumpridas metas estipuladas no contrato. Detalhes separam o jogador da Colina.

Rojas é um desejo antigo da diretoria do Vasco, mesmo quando não vivia boa fase, tanto que estava emprestada ao Tigre, também da Argentina. Para cedê-lo ao Gigante, o River pediu seu retorno, já que a transferência está bem encaminhada. A informação do acordo é do jornalista argentino Germán García Grova.

A contratação do zagueiro, constantemente convocado pela seleção paraguaia, atende a um pedido de Ramón Díaz, que o indicou ainda no ano passado. Em agosto, sua vinda ao Cruzmaltino também esteve próxima, mas foi travada por uma exigência de última hora do clube argentino. O Botafogo foi outro interessado no jogador.

Revelado pelo Guaraní, do Paraguai, Rojas chegou ao River Plate em 2019 e viveu bons momentos, mas perdeu espaço no ano passado. Enquanto era titular, ficou marcado pelo alto número de gols para um defensor, com 11 tentos em 98 jogos disputados. É um zagueiro veloz, mas de baixa estatura para a posição: 1,77m.

Com a chegada iminente de Rojas, o Vasco só tem reforços para a zaga na próxima temporada. A primeira contratação foi João Victor, do Benfica, que já foi anunciado e chegou ao Rio de Janeiro na última quarta-feira. Revelado pelo Corinthians ele assinou contrato de cinco anos e vai custar pelo menos 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões), mas a transferência pode chegar a 8 milhões de euros (R$ 42,8 milhões).