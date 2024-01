Hora do descanso para o velho lobo

Mário Jorge Lobo Zagallo, lenda do futebol mundial, morreu, na noite de sexta-feira, aos 92 anos. Ele estava internado desde o dia 26 de dezembro no Hospital Barra D'Or, na Barra, e a morte ocorreu em decorrência de falência múltipla de órgãos, resultante de progressão de múltiplas comorbidades previamente existentes.

O Velho Lobo, único tetracampeão do planeta bola, será sepultado hoje, às 16h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. O genial ex-jogador e ex-treinador também terá uma despedida aberta ao público a partir das 9h30, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

A triste notícia foi confirmada pela família através de publicação feita nas redes sociais. Ele deixa seis filhos. Sua esposa, Alcina de Castro, com quem foi casado por 57 anos, morreu em 2012.

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, decretou luto oficial de sete dias pela passagem de Zagallo. "A CBF e o futebol brasileiro lamentam a morte de uma das suas maiores lendas. A CBF presta solidariedade aos seus familiares e fãs neste momento de pesar pela partida deste ídolo do nosso futebol", declarou Ednaldo Rodrigues em nota.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) também lamentou o falecimento da "lenda do futebol e único tetracampeão" em uma publicação no X (antigo Twitter). "A Conmebol lamenta o falecimento de Mário Jorge Lobo Zagallo, lenda do futebol e único tetracampeão mundial."