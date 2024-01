Corinthians banca 'maior patrocínio' do País e avisa: 'Camisa vai valer mais de R$ 200 mi'

A reapresentação do elenco corintiano neste domingo foi diferente no CT do Parque Ecológico. Com Fagner, Lucas Veríssimo e Yuri Alberto de garotos propaganda, o clube oficializou o patrocínio com a Vaidebet, do qual vai receber R$ 360 milhões em três anos, mais uma luva de R$ 10 mi. O presidente Augusto Melo prometeu que novos parceiros serão anunciados em breve e que o time terá o maior patrocínio do País.

"Trabalhamos para estruturar esse monstro sagrado que é o Corinthians. Vamos dar início a um trabalho que se Deus quiser será vitorioso. Começa aqui um novo Corinthians", disse. "Vão ter grandes surpresas neste início de trabalho, gostaria de apresentar o novo parceiro, que estávamos trabalhando desde a campanha", oficializou a VaideBet. A empresa estampará sua marca nas camisas do futebol masculino, feminino e das equipes de futsal e basquete.

O dirigente aproveitou para cutucar as pessoas que o ironizaram quando ele disse ter encaminhado o patrocínio master mais alto do País e que traria parceiros para fechar a camisa em valor surpreendente. Muitos não acreditaram na promessa dos R$ 200 milhões que ele afirmara ter conversas adiantadas.

"Quando falei isso no programa do Neto, que nossa camisa valeria mais de R$ 200 milhões, deram risada. Vai ser maior do que isso. É a credibilidade que estamos passando", afirmou. "Minha equipe será integrada por profissionais, pessoas técnicas. Sou um gestor, e como gestor aplico metas para as pessoas que trabalham comigo. É desafio que faço com as pessoas que trabalham conosco", explicou, elogiando o trabalho de Sergio Moura, executivo de marketing. "Procuramos os melhores, o Corinthians é o maior, é o melhor e tem que ter os melhores."

O acordo com a VaideBet já proporcionou aos cofres do clube R$ 20 milhões, que foram depositados neste sábado, como revelou o presidente. É a primeira parcela do acordo e as luvas. O cantor Gusttavo Lima, parceiro da VaideBet, servirá para divulgar o acordo com o Corinthians.

"(Desde antes da eleição) Estávamos fazendo um trabalho estrutural, viajando, conversando com multinacionais. A VaideBet é uma empresa que conversamos e virou o pontapé da nossa gestão, graças a nossa credibilidade. É um contrato de 36 meses, existe uma multa de R$ 20 milhões da Pixbet que eles vão arcar. Foi depositado ontem R$ 20 milhões. Começa-se o primeiro dia de cada mês e depositam R$ 10 milhões."

A concorrente no ramo de apostas estava estampando sua mãe a no ombro e tinha acordo encaminhado com a gestão de Duílio Monteiro Alves para ser a patrocinadora oficial. Augusto Melo ganhou a eleição, pediu que as negociações fossem congeladas e ainda revelou que o acordo seria abaixo dos R$ 75 milhões prometidos pelo ex-presidente.

"Como foi anunciado, pedi para o presidente não assinar o patrocínio que não era R$ 75 milhões, e sim R$ 60 milhões. Foi falado para o administrativo não renovar porque tínhamos tudo planejado. Temos uma das maiores marcas do mundo e nossa camisa custará caro", enfatizou. "Temos a maior torcida, a mais consumista, e acredito nisso."

Representante da VaideBet no CT do Parque São Jorge, o CFO André Murilo não participou da coletiva, apenas fez um rápido pronunciamento ressaltando o acordo com o Corinthians.

"Patrocinar o Corinthians é patrocinar não só uma das principais instituições do Brasil, mas também um clube com uma história muito bonita e uma torcida reconhecidamente apaixonada, engajada e única. É um marco histórico para a VaideBet, que nós planejamos por meses e conseguimos concretizar agora", afirmou André Murilo. "Estar ao lado do Corinthians e da Fiel é tudo que gostaríamos para a estratégia da VaideBet para os próximos anos e estamos muito felizes por termos firmado essa relação. Sabemos que os valores são expressivos e esperamos que possamos, juntos, ajudar o Corinthians a chegar ainda mais longe."