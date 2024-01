Bebeto relembra espírito vencedor

Ex-jogador e grande amigo, Bebeto lembrou do orgulho que Zagallo tinha em vestir a camisa da seleção brasileira. "Ele estava sempre pensando positivo. Por mais que o jogo estivesse difícil, ele entrava no vestiário com aquela calma e aquela vontade, e aquela gana, e conseguia passar isso para gente, essa emoção toda", observou Bebeto, para quem Zagallo será eterno junto com outros ídolos.

"O Pelé, o Zagallo, o Roberto Dinamite estarão eternamente dentro dos nossos corações, na memória da gente. São lendas do futebol e a gente tem que reverenciá-los".

Zagallo deixou quatro filhos: Maria Emilia de Castro Zagallo, Paulo Jorge de Castro Zagallo, Mário César Zagallo, Maria Cristina de Castro Zagallo. Sua esposa, Alcina de Castro, faleceu em 2012.