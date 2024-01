O adeus ao Velho Lobo

Emoção no adeus! Sim, a expressão de 13 letras resume como foi a despedida a Mário Jorge Lobo Zagallo. O corpo do ícone do futebol mundial, fã do número 13, foi enterrado, ontem, por volta das 16h30, em cerimônia que seria restrita a familiares e amigos, mas foi liberada para algumas pessoas que estavam no Cemitério São João Batista, em Botafogo. Durante o cortejo, houve uma breve oração e a execução de marcha fúnebre.

O corpo de Zagallo chegou ao cemitério em um caminhão do Corpo de Bombeiros, sob aplausos dos torcedores. Zagallo morreu sexta-feira, aos 92 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. O velório, na sede de Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca, foi das 9h às 14h.

Sob forte comoção, a despedida foi aberta ao público e também contou com a presença de familiares e amigos de Zagallo. Após o velório, foi celebrada uma missa em homenagem ao ex-jogador e por volta de 15h40 o corpo seguiu para o cemitério. O público também cantou 'Sou brasileiro'.

Ainda durante o velório, foram expostas coroas de flores enviadas pelo presidente Lula, Galvão Bueno, Cafu e Bebeto, bem com por clubes como Santos e Atlético-MG, além de uma estátua de cera do craque ao lado do caixão. O técnico do Flamengo, Tite, foi ao local, mas não falou com a imprensa.

Após o velório, foi celebrada uma missa em homenagem ao ex-jogador. Paulo Zagallo, filho do futebolista, relembrou as conquistas do pai e agradeceu o carinho que tem recebido de ex-companheiros e de fãs do seu pai.

"Para mim, é uma satisfação ter sido filho do meu pai, por tudo que ele representou no futebol brasileiro e mundial. Meu pai foi iluminado em sua vida profissional. Eu só tenho que agradecer a todo o povo, não só do Brasil, como do mundo inteiro, reverenciando tudo o que meu pai representou pelo futebol", disse.