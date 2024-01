Ex-atacante do Athletico-PR, David Terans teria sido oferecido ao Gigante

Sem espaço no Pachuca, do México, o atacante uruguaio David Terans, de 29 anos, foi oferecido ao Vasco. O jogador, que defendeu o Athletico-PR, deseja um retorno ao futebol brasileiro em 2024. As informações são do jornalista uruguaio Pablo Hobinchet, da rádio El Timbre.

Além do Gigante da Colina, outros clubes brasileiros como Palmeiras, Grêmio e Athletico-PR também teriam interesse em Terans. Além do Peñarol, clube do seu país. O atleta está no Pachuca desde agosto do ano passado, tendo feito apenas 12 jogos e sem marcar gols.

No entanto, ele não se adaptou ao clube e ao trabalho do técnico Guillermo Almada, recebendo poucas chances. Seu contrato com os mexicanos vai até junho de 2026.

No futebol brasileiro, Terans teve passagens diferentes por dois clubes. No Atlético-MG, o uruguaio pouco jogou e acabou voltando ao seu país natal. Já no Athletico-PR viveu grandes momentos, tendo sido campeão da Sul-Americana em 2021 e vice da Libertadores no ano seguinte.

Além dos clubes brasileiros, o atacante também atuou por Rentistas, Danúbio e Penãrol, todos clubes uruguaios, e passou pelo Santiago Wanderers, do Chile.