Supercopa: CBF muda data de Palmeiras x São Paulo e confirma clássico no Mineirão

A CBF definiu os detalhes que eram pendentes e confirmou nesta sexta-feira que o Mineirão vai receber a Supercopa do Brasil deste ano. Palmeiras e São Paulo, campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2023, respectivamente, se enfrentarão no estádio em Belo Horizonte no dia 4 de fevereiro, às 16h. A data foi alterada de última hora a pedido da TV Globo, que irá transmitir o clássico, antes agendado para o dia 3 do mesmo mês.

A CBF atendeu ao pedido da Globo e alterou a data para o dia 4, o que criou um problema para a Polícia Militar de Minas Gerais, que ficará sobrecarregada porque Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam no mesmo dia, mas na Arena MRV. A Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda não informou se vai modificar a data do clássico mineiro.

Desde que foram definidas as equipes que disputariam a Supercopa, a CBF buscou alternativas para que a partida fosse realizada em um lugar neutro, sem vantagem para nenhuma das equipes. Por uma determinação do Ministério Público, que impede torcida de rivais em clássicos desde 2016, os estádios do Estado de São Paulo não podem receber as duas torcidas em clássicos - apenas o público mandante pode estar presente. Esses fatores fizeram com que o Estado fosse descartado.

Palmeiras e São Paulo queriam jogar no Maracanã, mas o lendário estádio carioca tem reforma de gramado prevista para este mês de janeiro. Assim, foi descartado, assim como o Mané Garrincha, em Brasília, que não estará disponível porque receberá um evento privado entre os dias 3 e 13 de fevereiro.

Alguns fatores fizeram com que o Mineirão vencesse a concorrência. A proximidade do Estado com São Paulo facilita o transporte para as torcidas e a capacidade do estádio (62 mil torcedores) é considerável. Além disso, o local estava livre, sem jogos ou eventos marcados.

O Palmeiras é o atual campeão da Supercopa do Brasil. Conquistou o título em fevereiro do ano passado ao ganhar do Flamengo por 4 a 3 no que foi um dos melhores jogos da temporada passada. O time alviverde foi vice em 2021. O São Paulo nunca ganhou a competição, refundada em 2020, depois de 29 anos de hiato.

SEGURANÇA

Nesta semana, lideranças das torcidas organizadas de Palmeiras e São Paulo se encontraram com o delegado da Delegacia de Repressão aos Delitos no Esporte (Drade), Cesar Saad, na primeira reunião sobre a realização da Supercopa do Brasil, para começar a discutir o esquema de segurança.

Nas próximas reuniões, será discutida, junto com as instituições competentes de Minas Gerais, questões a respeito do policiamento no Mineirão e escolta das torcidas organizadas de São Paulo. Além disso, estuda-se a viabilidade de, assim como em outros anos, o estádio ser dividido igualmente para Palmeiras e São Paulo. A Mancha Alvi Verde, principal uniformizada palmeirense, estima levar caravana com 100 ônibus para Belo Horizonte.