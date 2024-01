Roger Machado é anunciado pelo Juventude para lugar de Carpini e comemora 'volta para casa'

O Juventude anunciou a chegada do técnico Roger Machado para o cargo deixado por Thiago Carpini, contratado pelo São Paulo. O ex-gremista comemorou o seu retorno ao clube de Caxias do Sul dez anos depois de ter iniciado a carreira como treinador. O contrato é válido por um ano. Chegam também o auxiliar Guilherme Marques e o preparador físico Paulo Paixão.

"Estou muito feliz. Sinto como se voltasse para casa. São 10 anos do clube que me deu a primeira oportunidade como treinador. O clube seguiu o caminho e retornou para onde nunca deveria ter saído. Sinto que fiz parte disso também. Estou muito motivado para trabalhar", disse o treinador para a TV oficial do clube.

Roger Machado vê a nova chance de dirigir o Juventude como um desafio. Ele assume o clube no final da pré-temporada, logo após a saída inesperada de Thiago Carpini, responsável por montar o elenco que tem como principal objetivo na temporada: permanecer na elite do futebol brasileiro.

"O tempo curto não é um privilégio só nosso. Quem tem um calendário apertado, tem tempo curto. Estamos acostumados com a pré-temporada reduzida, com jogos importantes logo no início. Apertar o passo, trabalhar o que for necessário e enfrentar o desafio", afirmou.

O treinador passou pelo Juventude em 2014. Na ocasião, ajudou a levar o clube até as quartas de final do Campeonato Gaúcho, perdendo para o Grêmio. Na Série do Brasileiro, foram três vitórias, três derrotas e dois empates.

Após deixar o Juventude, Roger Machado passou por Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia, Fluminense, até ter seu último trabalho, novamente no Grêmio.

No currículo tem quatro conquistas estaduais, sendo duas pelo Bahia, uma pelo Atlético-MG e uma pelo Grêmio. O fato de poder começar o ano à frente de uma nova equipe agrada o treinador.

O Juventude inicia sua trajetória no Campeonato Gaúcho no dia 20 de janeiro, às 19h, diante do Santa Cruz, fora de casa.