Rojas marca e Corinthians goleia União São João no primeiro jogo-treino da temporada

O Corinthians realizou neste domingo o seu primeiro jogo-treino em preparação para o Campeonato Paulista. Com direito a gol de Rojas, que enfrentou um imbróglio com o clube, o time de Mano Menezes venceu o União São João de Araras, time da Série A3 de São Paulo, por 4 a 0, no Centro de Treinamento Joaquim Grava.

O clube não divulgou ainda a escalação utilizada pelo treinador durante a atividade, mas, através das imagens, deu para notar que o volante Raniele, um dos reforços para a temporada, foi utilizado. Foi dele a jogada do primeiro gol com um desvio de cabeça. O jogador do União São João fez contra.

O segundo foi marcado por Lucas Veríssimo após cobrança de escanteio. Yuri Alberto fez o terceiro com um toque de cavadinha. Já Matías Rojas, que chegou a um acordo com o clube em relação às dívidas deixadas pela última gestão, selou a goleada em cobrança de pênalti.

O jogo-treino foi fechado e não pôde ser acompanhado pela imprensa. O Corinthians se reapresenta nesta segunda-feira para a última semana de preparação para a estreia do Campeonato Paulista.

No Grupo C, ao lado de Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e Mirassol, o Corinthians inicia sua trajetória no torneio diante do Guarani, no domingo, às 18h, na Neo Química Arena.