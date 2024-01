Semana que promete

O Fluminense trabalha para que possa acertar com Terans, Léo Chú e Gabriel Pires já nesta semana, para que eles possam se apresentar junto aos titulares, no dia 23 de janeiro — reservas e jovens já treinam para o início do Carioca. A diretoria tricolor está confiante em acertar as três contratações.

O nome que está mais próximo é Terans, que já está com a negociação bem encaminhada. O Pachuca, do México, tem interesse em negociá-lo e aceitou a proposta tricolor pelo uruguaio de 29 anos. Entretanto, ainda faltam alguns pontos a acertar.

Já Léo Chú foi a opção escolhida após o Flu desistir da contratação de Luiz Henrique, diante do alto valor pedido pelo Betis. O Seattle Sounders, dos Estados Unidos, só deseja liberar o atacante de 23 anos em definitivo e já recebeu uma proposta do Tricolor.

E para contratar Gabriel Pires, o Fluminense já entrou em contato com o Benfica e aguarda uma resposta se os portugueses estão dispostos a emprestá-lo com opção de compra.