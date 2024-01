Gabriel Pires tá engatilhado

Um mês depois de deixar o Botafogo, Gabriel Pires já está de malas prontas para voltar ao Rio de Janeiro. O volante aceitou a proposta do Fluminense e aguarda apenas a liberação do Benfica, de Portugal, para chegar reforçar o Tricolor. O acerto é questão de tempo.

A negociação foi rápida desde que o Flu manifestou interesse, há poucos dias. De acordo com o portal Trivela, o Benfica não deve fazer jogo duro para rescindir o contrato do meio-campista, que não está nos planos após o fim do empréstimo ao Alvinegro, mas o Tricolor não descartar desembolsar algum valor, se necessário, para comprá-lo. Seu vínculo com o clube português só termina em dezembro.

Natural de Resende, no Sul Fluminense, o jogador quer permanecer no Rio de Janeiro para ficar perto da família. Aos 30 anos, o jogador está estabelecido na cidade e sua esposa está grávida do terceiro filho do casal.

A princípio, Gabriel Pires continuaria no Botafogo neste ano, mas a perda do título brasileiro fez a SAF decidir pela mudança no perfil do elenco. Com isso, ele ficou fora dos planos e o caminho ficou quase livre para fechar com o Fluminense. O único empecilho pode ser o Benfica.

Além de Gabriel Pires, o Fluminense quer fechar as contratações de Léo Chú, do Seattle Sounders-EUA, e David Terans, do Pachuca-MEX, antes da reapresentação do elenco principal, dia 25. O uruguaio é quem está mais próximo de ser oficializado. Por enquanto, apenas o time que vai disputar as primeiras rodadas do Carioca se apresentou.