Titulares jogam no Uruguai

Logo depois da estreia no Carioca, Ramón Díaz começa a testar o que tem de melhor à disposição diante do San Lorenzo-ARG, às 22h15, no Estádio Domingo Burgeño Miguel, em Maldonado, no Uruguai Para assistir à partida, a única opção é a plataforma de streaming Star — é necessário ser assinante do serviço.

A tendência é que o técnico argentino realize muitas mudanças e testes durante o jogo, mas a provável escalação inicial tem Léo Jardim, Rojas, João Victor, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Rossi, Vegetti e David.