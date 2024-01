Pra matar a saudade

Se o vascaíno estava sentindo falta de ver o time em campo, hoje é dia de matar a saudade em dose dupla. Com equipe alternativa, o Vasco estreia no Campeonato Carioca às 19h30, contra o Boavista, em São Januário. Já o elenco principal encara o San Lorenzo-ARG, às 22h15, pela Série Rio de La Plata, em Maldonado, no Uruguai.

A vontade de voltar a torcer pelo Vascão é tanta que, mesmo com um time repleto de garotos, a torcida vai encher a Colina — até ontem, mas de 15 mil ingressos haviam sido emitidos. O apoio só aumenta a responsabilidade de começar bem o Estadual e lutar pelo título no final do ano, afinal, o Cruzmaltino é, entre os quatro grandes, o clube que está há mais tempo ser conquistar o Carioca: desde 2016.

A missão de largar está com garotos da base, como o lateral-direito Paulinho e o meia JP, ou velhos conhecidos que, por ora, não estão nos planos de Ramon Díaz, caso dos argentinos Capasso e Orellano, que estarão em campo sob comando de William Batista, técnico da equipe sub-20. O elenco principal só retorna do Uruguai no dia 22 para assumir as rédeas no Estadual.