Athletic Bilbao tropeça em Valência e perde chance de encostar nos líderes do Espanhol

O Athletic Bilbao desperdiçou a chance de encostar nos líderes do Campeonato Espanhol neste sábado. Jogando fora de casa, o time foi batido pelo Valencia por 1 a 0 e viu crescer a distância para o Girona e o Real Madrid. Apesar da derrota, a equipe de Bilbao continua na terceira colocação da tabela.

Com 41 pontos, o Athletic tem agora dois jogos a mais que o Real (48 pontos) e um a mais que o líder Girona (49). Se vencer suas partidas atrasadas, o time de Madri assumirá a ponta. Já o Valencia é o 7º, com 32, sendo o primeiro time fora da zona de classificação para as competições europeias.

Em Valência, os dois times fizeram grande apresentação, com destaque para suas defesas. O jogo no estádio Mestalla foi equilibrado do começo ao fim. Mas Hugo Duro soube aproveitar boa oportunidade aos 16 minutos do segundo tempo para anotar o único gol da partida. Foi a quarta vitória consecutiva dos anfitriões.

Também neste sábado, o Las Palmas superou o Rayo Vallecano por 2 a 0, fora de casa. Moleiro e J. Muñoz marcaram os gols da partida, cada um em um tempo. O time anfitrião terminou a partida com apenas 10 jogadores em campo porque Garcia foi expulso aos 34 minutos da etapa final.

O resultado manteve os dois times na parte intermediária da tabela. Enquanto o Rayo está em 12º lugar, com 23 pontos, o Las Palmas figura em 8º, com 31.

Em outro jogo do dia, Villarreal e Mallorca empataram por 1 a 1, na casa do primeiro. Sorloth abriu o placar para o time da casa nos acréscimos do primeiro tempo. Mas o Villarreal perdeu Reina por expulsão no início da segunda etapa. E Llabrés buscou o empate nos acréscimos.

Os dois times lutam na metade inferior da tabela do Espanhol, ambos com 20 pontos. O Mallorca aparece à frente do rival, no 14º posto. O Villarreal figura em 15º.