Fluzão contrata Douglas Costa

Ex-seleção brasileira, Bayern de Munique e Juventus, o atacante Douglas Costa, de 33 anos, é o novo reforço do Fluminense. De surpresa, o Tricolor agiu rápido e conseguiu fechar com o jogador que estava atuando no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Ele vai assinar contrato por um ano e meio. As informações são do GE.

O vínculo do atacante com o Fluminense terá clausulas de produtividade. Ele já tinha acerto encaminhado com o futebol turco, mas acabou optando pelo Fluzão após uma conversa com Fernando Diniz e com Fred, que o convenceram a reduzir o salário.

Douglas Costa foi revelado pelo Grêmio e atuou por clubes importantes no futebol europeu como Juventus e Bayern de Munique, além de ter feito parte do grupo da seleção brasileira na Copa de 2018. O atacante estava atuando no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

O atacante é o sexto reforço do Fluminense para a temporada de 2024.