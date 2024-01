Para manter os 100%

O Botafogo volta à campo hoje, às 21h30, contra o Boavista, no Estádio Elcyr Rezende, em Saquarema, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O time espera não só manter os 100% de aproveitamento no torneio, mas também convencer o torcedor que o clube voltará a ser feliz nesta temporada. Mesmo com duas vitórias em dois jogos, alguns jogadores estão sendo bastante criticados pela torcida alvinegra.

Gatito Fernández é uma das referências do atual elenco e saiu em defesa de Marçal e Marlon Freitas, vaiados pela torcida do Botafogo neste início de temporada. Para o experiente goleiro, a manifestação dos alvinegros durante os jogos não afeta apenas os dois companheiros.

"Acredito que poderiam estar me vaiando e meus companheiros se sentiriam da mesma forma que eu. A torcida pode pensar que está no seu direito, mas, ao mesmo tempo, para nós, jogadores que estamos lá dentro, afeta sentir seu companheiro ser vaiado durante o jogo", afirmou o goleiro.

A reação da torcida do Botafogo ainda é reflexo da traumática perda do título do Brasileirão de 2023. Gatito acredita que tudo o que aconteceu na temporada passada fortaleceu o grupo para 2024.