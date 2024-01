Mais um na FlaCeleste

O Flamengo anunciou a contratação do lateral-esquerdo Matías Viña, de 26 anos, que pertencia à Roma, da Itália. Este foi o segundo reforço oficializado pela diretoria rubro-negra para a temporada e assinou contrato até dezembro de 2028.

Viña custou 8 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões na cotação atual), em negociação que pode ter bônus de mais um milhão de euros (R$ 5,3 milhões) caso o clube conquiste Campeonato Brasileiro ou Libertadores.

O jogador já desembarcou em Orlando, onde o Flamengo faz pré-temporada e conheceu a comissão técnica e os novos companheiros. Em conversa com a imprensa, o uruguaio falou sobre a recuperação de uma lesão sofrida no joelho direito.

"Estou bem em relação a isso (lesão no joelho). Estou contente por estar aqui", disse.

O novo lateral-esquerdo do Mengão não joga desde 12 de dezembro, quando sofreu uma lesão no ligamento medial do joelho direito no segundo tempo da derrota de 2 a 1 do Sassuolo, onde cumpria contrato de empréstimo junto à Roma, para o Cagliari.

Destaque no Palmeiras entre 2020 e 2021, Matías Viña foi revelado pelo Naciona-URU e também acumula rápida passagem pelo futebol inglês, onde defendeu o Bornemouth, também por empréstimo da Roma, no ano passado.

FlaUruguai

Companheiro de De La Cruz e Matias Viña na seleção do Uruguai, Arrascaeta prometeu não medir esforços para a rápida adaptação da dupla no Flamengo.

"Fico feliz que possam chegar compatriotas, tomara que sejamos felizes juntos. Ele já conhece o futebol brasileiro e a adaptação vai ser rápida. Tem muita qualidade", declarou.