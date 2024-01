Mostra que é Flórida!

Em reta final de pré-temporada, o Flamengo disputa hoje o seu segundo e último amistoso nos Estados Unidos. Na Flórida, pertinho da Disney, o time principal do Mengão encara o Orlando City, às 16h (de Brasília), pelo FC Series, com a missão de dar uma final feliz à sua passagem na terra do Tio Sam.

Por enquanto, o clima é de conto de fadas, principalmente para De La Cruz, que fará sua estreia como titular após sair do banco na vitória por 2 a 0 sobre o Philadelphia Union. Sinal de que Tite o vê como titular, já que vai usar força máxima. Sobrou para Luiz Araújo, agora no banco.

Em alta com a torcida, Tite também está cheio de vontade de escrever uma bela história no clube e ajudar a torcida a esquecer de vez o desempenho de Pateta do Rubro-Negro antes de sua chegada, no ano passado. Enquanto o bicho não começa a pegar, seu maior desafio é definir a escalação com tantas estrelas.

"O Flamengo enquanto instituição tem que ter uma equipe forte. Tenho colocado isso para eles. Depois, o técnico vai agradar 11 que vão ficar contentes. Cinco vão entrar em condições normais e vão ficar um pouco satisfeitos. Os outros não vão gostar, mas vão ter o meu respeito e o trabalho", disse o treinador.