É o sorteio da Copa do Brasil!

O sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil será na terça-feira (30), às 15h, na sede da CBF, no Rio. O evento, que será transmitido pela CBF TV, reunirá 80 clubes e vai definir os 40 confrontos, além dos mandantes das partidas da segunda fase. As informações são do Estadão Conteúdo.

A Copa do Brasil terá 92 clubes participantes. Os 12 previamente classificados entram na disputa a partir da terceira fase: Ceará-CE, Vitória-BA, São Paulo-SP, Goiás-GO, Fluminense, Palmeiras-SP, Botafogo, Flamengo, Atlético-MG, Grêmio-RS, Bragantino-SP e Athletico-PR.

Na primeira fase, os duelos serão disputados em jogo único, com mando do time em posição inferior no ranking, e o time visitante tem a vantagem do empate. O vencedor do confronto se classificará automaticamente para a segunda fase, que também será em jogo único, mas irá para os pênaltis em caso de empate.

Os 80 times da primeira fase foram divididos em dez potes, que seguirão a seguinte ordem dos confrontos (A x E, B x F, C x G e D x H). A primeira fase deve ocorrer entre os dias 21 e 28 de fevereiro.