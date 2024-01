Mira o topo da tabela!

Os titulares já voltaram a trabalhar no CT Carlos Castilho, mas o time alternativo do Fluminense tem pelo menos mais uma missão pela frente no Campeonato Carioca. Embalado pela grande fase de Lelê, o Fluzão encara hoje o Nova Iguaçu, às 18h10, no Luso-Brasileiro, de olho na liderança da Taça Guanabara.

Ainda sob comando de Marcão, o Tricolor segue invicto, com duas vitórias e um empate, e cumpriu seu dever na ausência do elenco principal, que ganhou mais tempo de férias por causa do Mundial de Clubes do ano passado. Como o duelo contra a Laranja Mecânica deve ser o último do auxiliar antes do retorno de Diniz, um triunfo já garante que o treinador pegará a equipe no G-4 e com a classificação bem encaminhada às semifinais para buscar o Tri.

Renato Augusto e Gabriel

Na escalação, poucas devem ser as novidades. O mistério fica pela estreia de alguns reforços, como Renato Augusto e Gabriel Pires. O único que tem jogado é o zagueiro Antônio Carlos, anunciado ainda no ano passado.

Já o Nova Iguaçu, que terminou a rodada passada como vice-líder com os mesmos 7 pontos do Flu, aprontou contra o Flamengo (1 a 1) e visa o topo da tabela. Quem vencer só assumirá a liderança caso o Vasco tropece diante do Bangu, às 16h.