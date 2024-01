Bora reacender, Fogão!

Ainda na luta para convencer os alvinegros após a derrocada no ano passado, o Botafogo tem mais uma oportunidade de volta à liderança no Campeonato Carioca. Na abertura da quinta rodada, o Fogão encara hoje a Portuguesa, às 21h30, no Niltão, e tenta mostrar bom futebol pela primeira vez sob comando do Tiago Nunes.

Exceto pela derrota por 1 a 0 para o Boavista — a única de um dos quatro clubes de maior investimento no Estadual —, o Glorioso tem vencido, mas passa longe de agradar. As vitórias têm sido protocolares e não serviram para reacender a chama da torcida, que se apagou no final de 2023. Por isso, é tão importante ganhar e jogar bem hoje.

Por outro lado, se o coletivo não agrada, os alvinegros estão ansiosos para ver mais uma grande atuação de Jeffinho. O atacante voltou ao clube neste ano e, com três gols em quatro jogos, já superou o número de tentos da sua primeiro passagem em General Severiano.

Também é grande a expectativa por mais tempo de jogo para Savarino, estreante da rodada passada — 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa —, mas que jogou apenas o primeiro tempo. O camisa 10 deve ser titular novamente diante da Lusa, quarta colocada.