Está feia a coisa!

Em mais um compromisso no início de temporada visando entrosar o time com as novas contratações, o Botafogo não foi bem diante de sua torcida no Estádio Nilton Santos e ficou apenas no empate em 1 a 1 com a Portuguesa, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. O gol do Alvinegro foi marcado pelo atacante Tiquinho Soares, ainda na primeira etapa, enquanto a Lusa deixou tudo igual com Anderson Rosa logo nos primeiros minutos do segundo tempo.

Em campo, o Botafogo pouco deixou a Lusa trabalhar na primeira etapa, pressionou na zona de ataque desde o apito inicial e contou com brilho da principal estrela do elenco.

Para desencantar e dar moral, Tiquinho Soares marcou pela primeira vez na temporada. Aos 24 minutos, Eduardo cobrou falta na segunda trave, Lucas Halter desviou para o meio da pequena área e o camisa nove apareceu para completar no canto esquerdo do goleiro Dida.

Na volta do intervalo, o Botafogo voltou com a mesma postura, explorando a força principalmente nas inversões de jogada e desperdiçou boas oportunidades. Na bola aérea, a Portuguesa aproveitou erro de marcação e deixou tudo igual com Anderson Rosa.

Depois do gol de empate sofrido, o Botafogo perdeu potência em seu jogo e, mesmo com a Lusa retraída, pouco conseguiu assustar a meta defendida por Dida.