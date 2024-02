Saudade vai pelo cano

Após um mês de muita saudade, os tricolores finalmente vão matar a vontade de ver novamente o elenco principal do atual campeão da Libertadores em campo. Com a estreia do técnico Fernando Diniz e dos titulares em 2024, o Fluminense enfrenta hoje o Bangu, às 21h30, no Luso-Brasileiro, de olho na liderança da Taça Guanabara.

Liderado por Lelê, que marcou três gols em quatro jogo, o 'time C' do Fluzão deu conta do recado e se manteve na ponta da tabela até o final da rodada passada. Agora, a esperança da torcida de conquistar o Tri do Carioca só cresce com o retorno da cavalaria, apesar das ausências de John Kennedy e Alexsander, com a seleção brasileira pré-olímpica, e da saída de Nino, vendido ao Zenit, da Rússia.

Mesmo com os desfalques, o Dinizismo tem tudo para retornar em seu estado mais puro em 2024, tanto que o treinador chegou a testar uma formação sem nenhum zagueiro de ofício na escalação, com Felipe Melo e André, volantes de origem, na retaguarda. Antônio Carlos, natural da posição, também disputa uma vaga.

Além das estrelas que os tricolores já se acostumaram a ver, como Cano e Arias, o Flu deve ter mais uma atração: o meia Terans, que vai estrear.