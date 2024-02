O Volta Redonda venceu o Audax por 2 a 0, jogando no Raulino de Oliveira, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por MV e Sanchez. Com a vitória, o Voltaço chegou a quatro pontos e tem um jogo atrasado para fazer contra o Flamengo, no dia 10, às 16h, no Maracanã. O Audax segue na lanterninha e ainda não somou pontos.