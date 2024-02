Borussia Dortmund fica no 0 a 0 com o Heidenheim e continua estacionado em quarto no Alemão

O Borussia Dortmund falhou em sua missão de superar o Stuttgart na tabela de classificação e dormir na terceira posição do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, na abertura da 20ª rodada, visitou o Heidenheim e ficou em fraco empate sem gols por 0 a 0, estacionado no quarto lugar, ainda na faixa de classificação à Liga dos Campeões.

Com a igualdade, o Borussia Dortmund sobe para os mesmos 37 pontos do Stuttgart, mas perde a posição nos critérios de desempate. Já o Heidenheim assume a nona colocação provisoriamente, com 24 e a quarta igualdade seguida no Alemão, mas corre risco de despencar para 13º com o complemento da jornada.

A primeira grande chance da partida na Voith Arena foi do Heidenheim em saída errada do Borussia. O zagueiro Schlottterbeck recuou para a própria área e mandou nos pés de Kleindienst, que com o goleiro Meyer fora da meta, mandou para fora. O camisa 10 do time da casa era quem mais aparecia para finalizar e logo depois perdeu outra boa chance.

Criando bastante pelo seu setor esquerdo, o Heidenheim chegava toda hora na área do Borussia Dortmund e acumulava oportunidades desperdiçadas. Após cruzamento, Dinkçi dominou e escolheu onde bater, mas acertou no marcador.

O castigo veio de imediato. Malen recebeu lançamento preciso, saiu frente a frente com Müller, driblou o goleiro e mandou às redes vazias. Apesar da enorme festa do atacante e no banco de reservas, o gol acabou anulado após consulta ao VAR por impedimento.

O jogo caiu de produção e as chances já não surgiam com tanta facilidade. Após o intervalo, os treinadores mostraram que tinham intenções distintas. Enquanto Frank Schmidt mudou três peças ofensivas para buscar o gol, Edin Terzic reforçou a marcação no Borussia Dortmund.

As trocas, ao invés de melhorarem o embate, deixou a partida bastante sem graça, arrastada, com os goleiros pouco exigidos. Mesmo necessitando do triunfo para subir para o terceiro lugar, o time de Dortmund só saia na boa. A primeira finalização da equipe na etapa final veio com somente 28 minutos. E com Pohlmann mandando longe do alvo. Nos minutos finais, os visitantes até esboçaram uma pressão, mas pararam no goleiro Müller em empate ruim para ambos.