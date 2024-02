Ficou de bom tamanho

Com seu time recheado de garotos e poucos reservas, o Fluminense ficou no lucro ao arrancar o empate em 2 a 2 com o Boavista, em Bacaxá. Depois de abrir o placar com Lelê, o Tricolor levou dois gols de Matheus Lucas, mas João Neto deixou tudo igual no fim e manteve a vantagem de três pontos do Fluzão na liderança da Taça Guanabara.

A opção de Diniz por poupar titulares mostrou que, pelo menos enquanto parte dos reforços não estreia, a diferença para o time reserva é grande. Mesmo com Lelê inspirado mais uma vez, o Flu penou para arrancar um empate que não fazia por merecer.

No meio da garotada, os holofotes estavam voltados para Terans, que havia atuado apenas 20 minutos com a camisa tricolor, na goleada por 4 a 1 sobre o Bangu, e se saiu bem. Ontem, porém, pouco pegou na bola e mostrou que tem um longo caminho a percorrer para conquistar seu espaço, ainda mais quando Douglas Costa estrear.

O começou deixou até uma boa impressão. Com apenas oito minutos, Justen deu passe, Lelê passou pela defesa do Boavista e abriu o placar. Só que a alegria durou pouco. Aos 14, Matheus Alessandro fez boa jogada pela direita e tocou para Matheus Lucas deixar tudo igual. Cinco minuto depois, a defesa do Flu falhou e Matheus, de novo, ficou livre para carregar a bola e estufar a rede cara a cara com o estreante Felipe Alves.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com Kauã Elias e João Neto nas vagas de Justen e Yony González, mas não conseguiu se impor e demorou para arrancar o empate. Aos 36 minutos, Rafael Monteiro levantou a bola na área e João Neto foi oportunista para evitar que o Fluzão perdesse sua invencibilidade no Campeonato Carioca: 2 a 2.