Pra não passar sufoco

Fora do G-4 da Taça Guanabara, o Vasco começa a ficar em situação complicada na busca por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Com apenas cinco jogos pela frente, o Cruzmaltino não pode se dar ao luxo de vacilar diante do lanterna Audax, hoje, às 21h15, na Arena da Amazônia, ainda que não tenha seus principais jogadores de ataque: Payet, suspenso, e Vegetti, lesionado.

Contra um adversário que não somou um pontinho sequer, vencer seria obrigação em qualquer circunstância. Como o time precisa da vitória para ter chances de figurar entre os quatro primeiros ao final da rodada, a responsabilidade fica ainda maior.

Para o técnico Ramón Díaz, o desafio é dobrado. Além de mandar a campo uma equipe que vença sem sustos o último colocado, o treinador precisa lidar com a necessidade de dosar a carga de jogos do início da temporada, já que o time vem de um cansativo empate em 0 a 0 com o Flamengo e encara na rodada seguinte o Fluminense, mas pelo menos o intervalo entre este e o próximo jogo será de quase uma semana.

Sem Payet, que levou o terceiro cartão amarelo diante do Fla, e Vegetti, com uma fissura na costela, o Vascão deve ter novidades no ataque, como a estreia de Adson no time titular. Já o centroavante deve ser o jovem Rayan, de apenas 17 anos.

O jogo em Manaus também pode marcar a estreia de três reforços anunciados nesta semana: o lateral-esquerdo Victor Luís, o goleiro Keiller e o volante chileno Galdames. O trio já foi regularizado e está à disposição de Ramón Díaz. Exceto por Keiller, os contratados têm boas chances de figurar no time titular para o duelo com o lanterninha.