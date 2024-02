Mirassol e Santo André entram em campo em busca da reação no Paulistão

Atrás da reabilitação, o Mirassol recebe o Santo André, nesta quinta-feira, no Estádio José Maria de Campos Maia, às 19h, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O jogo vai marcar a estreia do técnico Márcio Fernandes no comando do time do ABC, que segunda-feira dispensou Fernando Marchiori.

O Mirassol, dirigido por Mozart Santos, perdeu na última rodada para o Água Santa, por 2 a 1, e tem seis pontos no Grupo C. O Santo André também vem de derrota, por 2 a 1, para o Red Bull Bragantino, soma apenas dois pontos no Grupo A e aparece como lanterna geral da competição.

Mozart Santos ainda não pode contar com Miguel e Neto Moura, que seguem lesionados, por isso, deve repetir a mesma escalação da última rodada, a base usada neste início de temporada. "Nós temos uma base e uma estrutura tática, então, mesmo perdendo, não devemos mudar nada", confirmou o técnico.

Márcio Fernandes estreia e pode não contar com o lateral-esquerdo Igor Fernandes, que está machucado. Para o seu lugar a opção é Zé Mateus, uma vez que Edimar, substituto natural da posição, também se lesionou. No meio-campo, Marciel, ex-Corinthians também é dúvida, e pode dar lugar à Geovane. A boa notícia é a volta do atacante Lohan, que cumpriu suspensão e voltar ao ataque.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL X SANTO ANDRÉ

MIRASSOL - Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Warley; Gabriel, Danielzinho e Chico Kim; Diego Gonçalves, Negueba e Dellatorre. Técnico: Mozart Santos.

SANTO ANDRÉ - Luiz Daniel; Junior Caiçara, Afonso, Luiz Gustavo Zé Mateus; Wellington Reis, Dudu Vieira e Marciel; Felipe Ferreira, Ariel e Léo Passos. Técnico: Márcio Fernandes.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, Maião, em Mirassol (SP).