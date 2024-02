Incêndio no Ninho: Flamengo divulga nota oficial durante clássico contra Botafogo e é criticado na web

Durante o clássico entre Flamengo e Botafogo no Maracanã, realizado nesta quarta-feira (7), o clube da Gávea emitiu uma nota oficial em referência à tragédia que assolou o CT do clube, em Vargem Grande, há cinco anos. Na ocasião, um incêndio atingiu o alojamento das categorias de base, resultando na morte de 10 jovens com idades entre 14 e 16 anos.



Contudo, a divulgação da nota oficial não foi bem recebida nas redes sociais. Torcedores rubro-negros expressaram críticas à decisão do Flamengo de compartilhar a comunicado durante a partida. "Jogo rolando e eles soltam uma nota no meio do intervalo. É muito amadorismo!", reclamou um internauta. "Isso é muito sujo. É de partir o coração a forma como a instituição tá tratando isso", lamentou outro.

Quem também criticou a postura do clube foi o jornalista da Globo, Eric Faria. "Não é possível que a diretoria do Flamengo não tinha nenhum outro momento amanhã para falar sobre a tragédia no Ninho. No intervalo de um clássico? Na surdina? Escondido? Se for para ninguém ler, eu ajudo na divulgação."



Confira a íntegra da nota oficial do Flamengo:

"Amanhã fará cinco anos da maior tragédia da história do Flamengo. Perdemos dez jovens atletas e não podemos - nem queremos - esquecer disso. Temos que rememorar nossos jovens eternamente, a cada dez minutos de cada jogo e sempre.



Será um dia muito difícil para as famílias daqueles dez jovens atletas e isso consterna a todos nós e nossa grande torcida. É dia de lamentar e de pedir a Deus por eles. Dia de nos solidarizarmos com as famílias e dar condolências.



O clube recebeu várias consultas de muitos veículos de comunicação. Sinteticamente, o clube tem a dizer o seguinte:



Desde o trágico dia, o clube prestou toda assistência às famílias, tanto psicológica, como financeira.



Após algum tempo e independentemente de processo judicial, o clube firmou acordo com nove das dez famílias que tiveram vítimas fatais e com todos os sobreviventes. Essas famílias consideraram justos os valores da indenização e os aceitaram.



A única família que não aceitou o acordo recebe, mensalmente, uma pensão do clube, independentemente de processo judicial, e o Flamengo continua aberto para alcançar uma composição com eles, a quem muito preza.



O Flamengo tem o maior respeito e carinho pelas famílias, de modo que externamos aqui, mais uma vez, nossos mais sinceros sentimentos a todos.



SRN"