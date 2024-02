Santos dá início aos trabalhos e Carille tem cinco desfalques para jogo com Mirassol

Apesar da motivação em alta pelos bons resultados conquistados no Campeonato Paulista, sendo o último a vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, na Vila Belmiro, na última quarta-feira, o Santos encara o Mirassol, pela sétima rodada, preocupado com os cinco desfalques, sendo quatro por lesão e uma por suspensão.

O técnico Fábio Carille não terá para o próximo compromisso do clube no Paulistão os laterais Kevyson e Jorge, além dos meias Cazares e Giuliano, todos entregues ao departamento médico. Já o zagueiro Joaquim está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo no clássico com o Corinthians.

O setor de meio de campo é o que mais preocupa o treinador, já que tem apenas Nonato para a posição. "Infelizmente, não teremos meia para esse jogo. Cazares e Giuliano estão fora. O Nonato vai ter que trabalhar isso. Para o Mirassol não me preocupa, mas contra o São Paulo talvez", disse o treinador, durante a coletiva de imprensa.

Nesta quinta-feira, Carille promoveu um treino regenerativo para os atletas que entraram em campo no duelo com o Corinthians. Os demais foram a campo e fizeram uma atividade com bola.

O treinador terá de volta para o duelo o lateral Felipe Jonatan e o atacante Julio Furch, preservados do último compromisso. No entanto, ele não escondeu a possibilidade de poupar novos jogadores pensando no clássico com o Santos, pela oitava rodada.

Com tantos desfalques, a expectativa é que Carille mande o Santos a campo com: João Paulo, Aderlan, Gil, Messias e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Nonato e Otero; Julio Furch e Guilherme.

O Santos é o time com a melhor campanha do Paulistão e ocupa a liderança isolada do Grupo A, com 15 pontos, muito à frente de Ituano, Portuguesa e Santo André.