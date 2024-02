Acidente grave com irmão dificultou acerto de Lucas Lima com Sport: 'Vida ou morte'

Fora dos planos do Santos, o meia Lucas foi apresentado nesta quinta-feira ao Sport. E na entrevista coletiva pelo novo clube, o meia revelou o motivo de sua ida para o futebol pernambucano ter virado uma novela: um drama familiar envolvendo o seu irmão.

Ao não se enquadrar na nova filosofia do Santos para a temporada 2024, Lucas Lima foi procurado pelo time pernambucano, não respondeu ao interesse do time rubro-negro, e sua atitude gerou um mal estar com a diretoria pernambucana. Nesta quinta, ele explicou a situação.

"Quando o Sport me procurou, estava passando por uma semana complicada, pois meu irmão tinha uma cirurgia para fazer. Sofreu um acidente faltando dois meses para terminar o ano. Foi muito sério, questão de vida ou morte. Não poderia dizer não, mas precisei passar um tempo com a minha família", afirmou o jogador.

Esta vai ser a segunda passagem de Lucas Lima pelo Sport. Em 2013, o meia foi peça importante na campanha da equipe pernambucana, que conseguiu o acesso para retornar à elite do futebol. Neste retorno, ele espera obter o mesmo êxito.

"Tenho vontade de dar continuidade nessa história. Aquele ano foi difícil, mas terminou feliz. Este ano a dificuldade vai ser grande, mas creio que jogadores, clube e comissão técnica falam a mesma língua", comentou.

Apesar do ano conturbado que passou no Santos, O jogador aposta em uma volta por cima com a camisa do Sport. "É ter humildade para trabalhar e mostrar o meu valor a cada dia. Não ligo para críticas, minha carreira fala por si", disse o atleta.