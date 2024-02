Lázaro é registrado no BID e fica liberado para estrear pelo Palmeiras a partir de segunda

O técnico Abel Ferreira ganhou um importante reforço para lançar mão a partir da próxima semana. O meia-atacante Lázaro foi registrado pelo Palmeiras no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear a partir de segunda-feira.

Com apresentação programada para a tarde desta sexta-feira, o jogador já fez exames médicos e está à disposição do treinador. O clube tem até 16 de fevereiro para fechar a lista A de inscrito no Campeonato Paulista.

Revelado pelo Flamengo, Lázaro estava no Almería, da Espanha, e chega ao Palmeiras por empréstimo de um ano, com possibilidade de prorrogação até julho de 2025. Para trazer o atleta, a diretoria desembolsou 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões).

Jogador versátil, ele chega para reforçar o setor ofensivo e tem como característica a velocidade e também a boa finalização. O técnico palmeirense aprovou a chegada de Lázaro para ter mais opções de escalar a equipe.

Ainda sem poder contar com Dudu, que se recupera de cirurgia no joelho, o técnico palmeirense conta com Rony, Breno Lopes, Flaco López e os jovens Estevão e Luis Guilherme.