Santos confirma jogo com São Bernardo pelo Paulistão no MorumBis

Após muito diálogo com a Polícia Militar, o Ministério Público e a Federação Paulista de Futebol (FPF), o Santos recebeu o aval e mandará o duelo com o São Bernardo no Morumbis. A partida acontecerá no dia 25 de fevereiro, às 11h. A mudança foi confirmada pelo presidente Marcelo Teixeira, que comemorou o fato nas redes sociais.

"Confirmado dia 25 de fevereiro Santos x São Bernardo no Morumbis. Agradeço a diretoria do São Paulo, a Federação Paulista, a Polícia Militar e o Ministério Público", disse o presidente.

O Santos tentou atuar na capital paulista em mais de uma oportunidade neste ano, mas a iniciativa acabou sendo vetada pelos órgão públicos, por isso a liberação de poder enfrentar o São Bernardo no Morumbis foi considerada uma vitória pela diretoria do clube praiano.

A insistência em jogar no Morumbi se deu em uma tentativa de reaproximar os torcedores que moram na capital paulista ou em cidades próximas. O São Paulo não se opôs e considerou a situação como "troca de gentilezas", já que enfrentou o Red Bull Bragantino, no ano passado, pelo Brasileirão, na Vila Belmiro.

O Santos tem encontrado dificuldade em jogar na capital desde que o Pacaembu começou as reformas. A expectativa é que atue com mais frequência em São Paulo após a reinauguração do estádio.

O Santos é o time com a melhor campanha do Paulistão e ocupa a liderança isolada do Grupo A, com 15 pontos, muito à frente de Ituano, Portuguesa e Santo André.